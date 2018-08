Gattinara lampioni spenti: 30 punti luce dimenticati

Gattinara lampioni spenti in via Lavazza e piazza Castello. Non solo: ce ne sono alcuni proprio bruciati. Il sindaco: «Enel Sole ha una trentina di nostre segnalazioni e in alcuni punti è già intervenuta»

Sono già una trentina le segnalazioni fatte dal Comune di Gattinara a Enel Sole di altrettanti punti in cui l’illuminazione pubblica cittadina è spenta. Si va da situazioni che interessano intere vie o piazze, come via Luigi Lavazza e piazza Castello, fino a singoli lampioni bruciati. «Periodicamente facciamo un giro a controllare tutti i punti luce – dice il sindaco, Daniele Baglione -, ma molte sono le segnalazioni che ci arrivano anche dai cittadini, soprattutto per i lampioni non funzionanti che si trovano nei punti più nascosti. Enel Sole ha già una trentina di nostre segnalazioni e in alcuni punti è già intervenuta. In altri deve ancora intervenire: in corso Valsesia, ad esempio, c’è un lampione che funziona con l’effetto strobo da diversi mesi».

E ci si mettono pure i fulmini…

A complicare la situazione ci si mettono anche le condizioni meteorologiche di questi giorni: ormai ogni sera Gattinara è colpita da una tempesta di fulmini che, oltre a danneggiare antenne ed elettrodomestici di diverse abitazioni private, danneggia anche gli impianti dell’illuminazione pubblica, con sbalzi di tensione che causano danni alle lampade a led dei lampioni o addirittura a tutta la linea elettrica. Le lampade a led, per quanto più efficienti e a consumi ridotti, sono molto più sensibili agli sbalzi di tensione. Ormai da diversi giorni, in via Lavazza, i lampioni sono spenti nel tratto dal sottopasso ferroviario fino alla rotonda all’incrocio con corso Garibaldi. Da mesi, invece, i lampioni nelle aiuole di piazza Castello sono al buio.

nella foto i lampioni spenti in via Lavazza