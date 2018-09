Gattinara lavori al campanile per regolare l’orologio. In questi giorni si sta lavorando per mettere in sicurezza l’orologio della torre campanaria e ripristinare i meccanismi che regolano il suono delle ore e il suono delle campane.

Dall’inizio del mese scorso, infatti, il campanile di San Pietro ha iniziato a funzionare male. Nei giorni scorsi dei tecnici sono saliti sul campanile per riparare il meccanismo dell’orologio, che per qualche giorno non ha indicato l’ora corretta e suonava soltanto sporadicamente i rintocchi, saltando i rintocchi delle mezz’ore. Inoltre sono state messe in sicurezza anche le vetrate dell’orologio che si trova sulla torre campanaria, che in alcuni punti erano danneggiate, così come la struttura in ferro che tiene uniti i vetri.

Sistema elettrico

Un altro serio guasto ha riguardato il sistema elettrico che regola i vari concerti delle campane. Si tratta ancora di un vecchio impianto a relè, che molto probabilmente verrà sostituito dalle moderne schede elettroniche, in grado di attivare le campane in modo automatico, suonando ad esempio il rintocco funebre oppure le campane a distesa per annunciare la messa che sta per iniziare o lo scoccare del mezzogiorno. Da qualche tempo, infatti, le campane suonano in modo strano e irregolare, fino a quando non sarà riparato il meccanismo elettrico.