Gattinara pizzaiolo settimo al Mondiale. Francesco Giuliani ha partecipato nella rosa dei migliori pizzaioli a livello internazionale.

Gattinara pizzaiolo settimo al Mondiale

Francesco Giuliani ha appena partecipato ai campionati mondiali della pizza che si sono svolti a Parma. Giuliani non è nuovo a partecipazioni di gare di livello internazionale, ma questa volta ha ottenuto un risultato a cui anche lui stesso stenta ancora a credere: 7° pizzaiolo al mondo per la categoria “pizza classica”, la categoria più difficile e più frequentata dei campionati mondiali, alla quale hanno partecipato 778 pizzaioli.

La pizza che ha incantato i giudici

Francesco Giuliani, anima della pizzeria “Da zio Carmine” di corso Garibaldi, ha stupito la giuria con una pizza con mozzarella di bufala, crema di carciofi, coniglio alla cacciatora e gamberi. «E’ una pizza dagli abbinamenti molto particolari – dice Giuliani –. Non ci credevo neanche io, perché è troppo difficile distinguersi in questa categoria». Francesco Giuliani è arrivato al 10° posto (venivano premiati i primi 10 di categoria) anche per la “pizza in pala”. Ha partecipato ai mondiali anche il fratello Giuseppe, che ora ha una pizzeria a Quarona.