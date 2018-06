Ghemme asta per immobili e terreni del Comune. Il Comune ha necessità di reperire fondi e così mette all’asta di due strutture e di un terreno.

Ghemme asta per immobili e terreni

Si tratta dell’ex sede di Carnevalspettacolo e dell’adiacente ex cabina dell’Enel, che si trovano in via Lungo Mora Superiore 20, che hanno un valore di 105.600 euro e dell’appezzamento accanto al cimitero su cui sorge un’antenna per la telefonia mobile, che andrà all’asta per 95mila euro. In totale, dunque, 200mila euro come base d’asta. Questo almeno è il valore per la cessione trentennale del diritto di superficie, così come stabilito dalle perizie redatte dal geometra Gianmarco Zuccaro di Bogogno. Resta nel piano delle alienazioni immobiliari anche l’appartamento di piazza Castello (edificio ex Valli), che finora non ha però trovato acquirenti.

Vendite

Venduta già alcuni mesi fa a una gattinarese l’ex sede dell’Onav all’interno del Castello, che ha portato nella casse ghemmesi 72mila euro. Il terreno che si trova a fianco del parcheggio del camposanto, invece, potrebbe essere appetibile proprio per la presenza dell’antenna e per la possibilità di incamerare i canoni di affitto dai vari gestori di telefonia.