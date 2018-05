Ghemme gruppo delle “Piere” alla Mostra del vino. Il sodalizio femminile alla mostra enogastronomica.

Ghemme gruppo delle “Piere” protagoniste

Realtà tutta al femminile, il gruppo è nato circa 17 anni fa, all’inizio degli anni Duemila. In un’atmosfera di festa e divertente “follia”, raccoglie donne di tutte l’età. «Il senso del gruppo – spiega Alessandra Andreselli, portavoce delle compagne – è quello di cercare di sdrammatizzare i vari problemi che si incontrano tutti i giorni nella vita e divertirsi». Alla sua nascita, il gruppo contava 49 persone. Particolarità curiosa è quella di raccogliere diverse generazioni, con madri e figlie. L’ultima cena in Barciocca ha celebrato anche l’entrata nel gruppo delle bimbe più piccole e addirittura di un giovanissimo maschietto, ultimo nato fra le Piere.

Le iniziative

Fra le iniziative a cui hanno preso parte le “Piere”, la corsa notturna in paese, in cui hanno conquistato il titolo per il gruppo più numeroso, il tifo per la Pro Ghemme, una partita di calcio in oratorio, in cui lePiere hanno partecipato come squadra, il Torneo dei Rioni e la corsa al campo sportivo. «Ogni tanto – spiega poi Andreselli – ci ritroviamo per una cena insieme. Una di quelle fisse è il giorno prima della festa della Beata». Per l’occasione, la “presidente” scrive una poesia in dialetto in cui riassume brevemente l’anno: è il «Sunto delle Piere -, quelle di oggi e quelle di ieri».

Le “Piere” non dimenticano di ringraziare la Pro loco, organizzatrice della Mostra del Vino: «Anche quest’anno, con tutti questi cambiamenti, ci ha permesso di fare lo stesso il nostro evento. E qui chiamiamo il presidente: che venga fuori con una bottiglia fra i denti».