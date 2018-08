Ghemme la vita della Beata diventa uno spettacolo. E intanto si cercano comparse.

L’appello è stato lanciato nei giorni scorsi su Facebook da Pierluigi Zuin, appassionato di teatro e spesso sulla scena in spettacoli in zona. La rappresentazione dedicata alla patrona del paese è in programma sabato 22 settembre con inizio alle 15. In programma uno spettacolo itinerante di circa due ore e mezza, che si svolgerà in quattro postazioni diverse, in quattro cortili del castello, con il pubblico che potrà spostarsi liberamente dall’uno all’altra.

Oltre ai figuranti si cercano volontari interessati a partecipare attivamente alla preparazione o a fornire semplicemente aiuto all’occasione. Chi vuole aderire può comunicarlo in oratorio, in parrocchia oppure rivolgendosi a Photottica Andorno.

Evento speciale