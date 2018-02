Grande freddo in arrivo: temperature a -10 e oltre

Grande freddo in arrivo: le temperature da questa sera destinare a scendere a -10 e oltre

Grande freddo in arrivo con il Burian siberiano

Da questa sera temperature in picchiata su tutta la zona: è in arrivo il Burian, il vento gelido della Siberia, che renderà freddissimi i prossimi giorni, almeno fino a giovedì. Al mattino le previsioni meteo indicano temperature anche attorno ai -10 gradi (per mercoledì un sito indica una minima di -13 a Borgosesia). Mentre le massime, se vogliamo chiamarle così, saranno intorno allo zero. Ovviamente molto dipende dalla collocazione del paese, ma quello che è certo è che per alcuni giorni si sta al gelo ovunque. Quindi, massima attenzione sulle strade.

Neve oggi e poi giovedì

Per quanto riguarda le precipitazioni, oggi è previsto nevischio un po’ tutto il giorno. Domani nuvoloso ma senza pioggia o neve, martedì abbastanza soleggiato. Mentre tra mercoledì sera e giovedì è in arrivo una nuova nevicata, a tratti anche abbondante. Verso la fine della settimana la morsa del gelo è destinata gradualmente ad attenuarsi, ma è solo entrando nella settimana successiva che si torna sulle medie stagionali.