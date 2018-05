Grignasco celebra 100 anni dalla fine della Grande guerra

Grignasco celebra 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale: folla in paese per gli eventi di questo fine settimana.

Grignasco celebra 100 anni dalla Vittoria

Folla a Grignasco per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dalla fine della Grande guerra. Sabato il paese ha ospitato una serie di iniziative promosse dalla sezione Ana Valsesiana, Comitato Tricolore e Comune di Grignasco. Molto sentiti gli eventi in programma: la sfilata, l’omaggio ai Caduti e poi in serata il concerto-spettacolo al teatro Soms, anche questo dedicato alla rievocazione degli eventi di un secolo fa. Un evento dunque che ha permesso di fare un tuffo nel passato.

