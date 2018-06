Grignasco Festa dell’Unità apre al parco Vinzio

Grignasco Festa dell’Unità al via stasera con golosità e musica.

Grignasco Festa dell’Unità in partenza

Appuntamento per questa sera con il primo giorno di “Festa dell’Unità” a Grignasco. Anche quest’anno il circolo cittadino del Pd propone la tradizionale manifestazione al parco Vinzio. Le buone forchette a partire da stasera fino a domenica 1 luglio avranno la possibilità di gustare a partire dalle 19 una serie di prelibatezze, ma non solo. Le serate saranno accompagnate da musica dal vivo. Le specialità gastronomiche di stasera saranno: rane, anguille, baccalà e grigliata di carne. Dalle 21 ad intrattenere il pubblico sarà “Beppe Aliano Group”. Sabato sera si potranno gustare una serie di manicaretti e ascoltare “Il Gatto e la Volpe”. In serata musica con V.o.b. (Very Old Billy goat). L’evento proseguirà lunedì 25 giugno, al termine della cena, intorno alle 21 verrà proposta una tombola con tre estrazioni.

Lo sport

Martedì 26 giugno alle 18 è previsto invece il trofeo “Pozzi Bruno”, la gara podistica arrivata alla sua 13ª edizione. Seguirà la cena e l’intrattenimento musicale a cura de “L’una e l’altra”. Il giorno successivo, mercoledì 27 giugno, le specialità da gustare a partire dalle 19 saranno baccalà arrotolato e selvaggina. Dalle 21 si esibiranno i ballerini di “Damiclub” diretti dai maestri Daniele Tamiello e Michela Carlone. Manicaretti saranno serviti anche giovedì 28 quando è in programma un omaggio musicale a Lucio Battisti. Venerdì 29 giugno ci sarà la sagra del pesce, con doppio appuntamento a pranzo e a cena, e in serata si potrà ballare sulle note de “Il Gatto e la Volpe”. La sera successiva sarà accompagnata da “Beppe Aliano Group”. Il sipario calerà domenica 1 luglio con un pranzo alle 12.30 e la cena dalle 19 accompagnata dall’orchestra “Vanna Isaia”. Per informazioni: 338.4695569 o 329.3771429.