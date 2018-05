Informati e premiati: lunedì primo bollino

Informati e premiati: Notizia Oggi premia i suoi lettori per la loro fedeltà. Lunedì primo bollino da attaccare sulla cartolina che avete trovato giovedì insieme al giornale.

Informati e premiati: parte la raccolta dei bollini

Cari lettori, giovedì con Notizia Oggi avete trovato la cartolina pieghevole che serve per la raccolta punti che vuole premiare la vostra fedeltà. Lunedì all’interno del giornale troverete da ritagliare il primo bollino da incollare sulla cartolina. Altri bollini verranno pubblicati le settimane successive, sempre il lunedì. E una volta raggiunta la soglia per il regalo desiderato basta spedire la cartolina per avere diritto al premio. Basta poco: 5, 10 oppure 15 buoni. L’iniziativa si intitola “Informati e premiati” proprio perché vuole premiarvi semplicemente perché ci leggete e continuate a leggerci.

Partecipare è davvero facile…

I bollini verranno pubblicati fino al 29 settembre 2018. Questi andranno ritagliati e incollati nell’apposito spazio presente sulla cartolina. Quando avrete raggiunto il numero necessario di bollini per richiedere il premio desiderato, basterà compilare la cartolina con i dati richiesti e spedirla in busta chiusa all’indirizzo indicato entro il 6 ottobre. In breve tempo verrete contattati per avere tutte le indicazioni utili per ricevere il vostro meritato premio (ovviamente con ogni cartolina si può richiedere solo un regalo tra quelli proposti).

… e i premi sono bellissimi

Siamo certi che i premi potranno soddisfare tutti i gusti e tutta la famiglia. E basta davvero poco: 5, 10 o 15 punti. E ogni punto lo trovate su una copia del giornale.

Con 5 bollini si potrà ricevere un trattamento benessere gratuito (pedicure, manicure, massaggi o pressoterapia, grotte di sale…) o una degustazione per 2 di prodotti tipici (taglieri di salumi, formaggi o vini Doc).

Con 10 bollini, invece, si avrà diritto a un abbonamento valido un mese per la visione di film on demand sulla piattaforma dedicata di MyMovies o un ingresso gratuito, se accompagnati da una persona pagante, presso un parco divertimento, acquatico o naturalistico.

Con 15 bollini, infine, si vincerà un check-up gratuito della propria auto presso uno specialista o una cena gratuita per 2 persone.

Tutti i servizi verranno offerti attraverso le strutture aderenti alla nostra iniziativa.