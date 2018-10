Invasi dalle coccinelle: in Valsesia molte case alle prese con gli insetti | Il video

Invasi dalle coccinelle: in Valsesia molte case sono ancora alle prese con questi insetti

Invasi dalle coccinelle: altri insetti in casa come se non bastassero le cimici

Sono considerate più “simpatiche” delle cimici, ma chi si trova la casa invasa ne farebbe volentieri a meno. Si tratta delle coccinelle, l’altro insetto che insieme alle cimici ancora in questo periodo trova riparo all’interno delle case. Basta scorrere Facebook per vedere quante persone si lamentano per la presenza ormai costante delle coccinelle sulle pareti, tra le lenzuola, a tavola. Ecco un video eloquente postato sul gruppo “Sei di Varallo Sesia se…”

Scusate ma solo da noi c’è questa invasione di “coccinelle”?! 🐞🐞🐞🐞🐞🐞Non se ne può più, ho la casa piena dentro e fuori! 😣 Publiée par Paola Viotti sur Jeudi 18 octobre 2018

Una vera invasione

«Ormai è una settimana che appena arriva il sole il mio balcone è invaso da queste coccinelle di tutti i colori, non solo rosse e nere» spiega chi ha realizzato il video. E finchè stanno fuori può andare andare: «Purtroppo poi entrano in casa, forse attirate dal calore e alla sera soffitti e lampadari pieni». Sempre in questi giorni anche da Postua diversi residenti hanno parlato di una vera e propria invasione di coccinelle che cercano riparo in casa.