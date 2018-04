Locomotore guasto: a Ghemme maxi code ai passaggi a livello

Locomotore guasto: ai passaggi a livello si formano code chilometriche sotto la pioggia. E’ accaduto a Ghemme e dintorni.

Locomotore guasto: tutti fermi ai passaggi a livello

Il locomotore si ferma in aperta campagna e manda in tilt anche la viabilità nelle strada perché le sbarre dei passaggi a livello si fermano abbassate. E’ accaduto l’altra mattina a Ghemme e dintorni, quando le sbarre dei tre passaggi a livello del paese sono rimaste abbassate per parecchio tempo. Bloccando così il traffico in entrata e uscita dal paese, da e per Carpignano. La colpa, come accennato, è stata il guasto a un locomotore, che stava percorrendo la linea ferroviaria Novara-Varallo e che si è fermato tra le stazioni di Ghemme e Sizzano.

Conducenti imbufaliti per il disagio

In via Crespi, via Roma e via per Carpignano si sono formate ben presto lunghe file di automezzi, tra le proteste dei conducenti che non si spiegavano una così lunga attesa. Il guasto al locomotore è stato poi riparato e la situazione è tornata alla normalità. Nel frattempo qualcuno aveva preferito avventurarsi in percorsi alternativi (e piuttosto tortuosi) per raggiungere la destinazione nel più breve tempo possibile.