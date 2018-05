Manifestazione sindacale davanti alla fabbrica contro un “grave provvedimento”

Manifestazione sindacale stamattina alla Sacal di Carisio per esprimere totale solidarietà ad Alex Villarboito, il lavoratore licenziato e per il quale si richiede l’immediato reintegro

Manifestazione sindacale, nella mattinata di oggi mercoledì 8 maggio, davanti alla Sacal di Carisio. Obiettivo, esprimere totale solidarietà ad Alex Villarboito, il lavoratore licenziato e per il quale si richiede l’immediato reintegro. Egli aveva raccontato alcuni articolari relativi a un infortunio di un altro operaio accaduto in fonderia, dopodiché è stato licenziato. Fiom-Cgil lo ha definito un “provvedimento grave” e impugnerà la decisione. L’operaio era responsabile dei lavoratori per la sicurezza in azienda e prima di essere licenziato aveva indetto uno sciopero per chiedere alla ditta proprio una maggiore sicurezza in fabbrica. A fine marzo – questo l’episodio da cui la vicenda trae origine – un operaio aveva subìto un trauma cranico in séguito a un incidente all’interno dello stabilimento della Sacal.