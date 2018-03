Mera’s cup più di duecento in discesa col bob VIDEO

Mera’s cup più di duecento in gara: era la ventesima edizione della discesa in bob non competitiva.

Sfiorato il record di partecipanti alla Mera’s Cup, la gara in discesa con il bob all’alpe di Scopello. Sabato erano ben 210 gli iscritti totali (solo nel 2012 si era fatto meglio con 217 partecipanti).Una giornata di divertimento, nonostante il meteo non favorevole.

E come già l’anno scorso al via c’era una compagine particolare: l’Africa Unite Bob Team formato da otto ragazzi che vivono nel centro di accoglienza di Scopa.