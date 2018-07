Meteo Valsesia: temporali in arrivo. A dirlo è il bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Meteo Valsesia temporali in arrivo

Domani, lunedì 16 luglio, il cielo sarà generalmente nuvoloso. Il bollettino di Arpa Piemonte avverte di «rovesci e temporali moderati o forti già in mattinata, inizialmente su zone alpine e pedemontane in successiva intensificazione ed estensione a gran parte della regione». I fenomeni più intesi sono più probabili sulle pianure e, dal tardo pomeriggio, sul settore meridionale. In serata sono previste schiarite. Da martedì migliorano le condizioni atmosferiche. Le temperature massime si aggireranno tra i 27 e i 29 gradi.

Foto d’archivio