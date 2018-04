Modello Benetton a soli 8 anni: è Justin Pisoni

Modello Benetton: l’ultima pubblicità ritrae Justin Pistoni di Cellio con Breia con una bandana rossa, unico maschio insieme a tre bambine

Modello Benetton valsesiano. Frequenta le elementari del centro a Borgo

Un giovanissimo valsesiano fa il modello per Benetton. Ha otto anni e campeggia sulle pubblicità di tutta Italia. Justin Pisoni, residente a Cellio con Breia, va a scuola alle elementari del centro di Borgosesia e nel tempo libero posa davanti all’obiettivo dei fotografi di moda. «Justin ha fatto il modello per la nuova campagna pubblicitaria della collezione primavera-estate della Benetton – dice la mamma, Daniela Guerra, conosciuta a Borgosesia per il suo lavoro di postina – La sua immagine è ovunque, da Facebook, al sito della Benetton fino alla cartellonistica, nella nostra zona a Biella». L’ultima pubblicità ritrae Justin con una bandana rossa, unico maschio insieme a tre bambine. «Per questa campagna pubblicitaria – racconta la mamma – c’è stata una forte selezione. Su oltre 500 bambini, sono passati solo i quattro della foto».

Una carriera iniziata da quattro anni

La carriera di modello di Justin è iniziata da quattro anni fa, quando, un po’ per gioco e un po’ per curiosità, i genitori lo hanno iscritto ad un’agenzia specializzata di moda. «L’idea ci è venuta perché tutti dicevano che Justin era bello; così ci siamo detti “vediamo se ce la fa”. In effetti è stato preso e da quattro anni andiamo avanti e indietro da Milano per le varie selezioni, sempre attraverso l’agenzia alla quale Justin è iscritto». Justin ha partecipato a vari casting arrivando ad essere selezionato tre anni fa per la pubblicità di Alpitour su Canale 5 e altre reti, e poi partecipando a diverse pubblicità su Sky. Per “Pitti bimbo” è arrivato secondo.

«Un’esperienza che lo fa sentire importante»

«A Justin questa esperienza piace molto – dice la mamma – perché lo fa sentire importante. E’ però fondamentale l’atteggiamento corretto dei genitori, in un ambiente che è molto competitivo. Per noi è solo un gioco, ma per altre famiglie, soprattutto se si tratta di bambine, la partecipazione ai casting non avviene così serenamente. E adesso anche il fratellino di Justin, che ha 5 anni, vuole iniziare pure lui la “carriera” di modello. Vedremo».

Nella foto, primo da sinistra, il bimbo valsesiano Justin Pisoni, di Cellio con Breia, testimonial per la campagna della stagione primavera-estate di Benetton