Monte Rosa Skymarathon torna dopo 24 anni. L’appuntamento sarà il 23 giugno.

Iscrizioni aperte alla Monte Rosa SkyMarathon che torna in Valsesia dopo 24 anni di assenza. Appuntamento il 23 giugno per una grande giornata di sport in mezzo alla natura. Stanno arrivando anche le prime iscrizioni per una maratona che richiede una grande preparazione, ma che affascina gli amanti delle corse in montagna. Sono attesi anche i grandi nomi del running per questa prova che promette emozioni e tanto spettacolo.

Percorso

Partenza da piazza Grober di Alagna per raggiungere i 4.554 metri del rifugio più alto d’Europa, la Capanna Margherita. Il percorso ricalca il tracciato originale da Alagna Valsesia, 1192 metri, a stazione Indren (3.260), passando dalla Bocchetta delle Pisse 2396.

Si prosegue verso il Rifugio Gnifetti, Colle del Lys fino alla Capanna Margherita 4554 metri, con ritorno per lo stesso itinerario. Il percorso si sviluppa tra salite e discese, su sentieri, piste da sci e su ghiacciaio per un totale di 35 km e 3490 metri in un’unica salita. Ci sarà anche una prova singola individuale che arriverà fino a Indren, una skyrace. Il percorso parte da Alagna Valsesia passando dalla Bocchetta delle Pisse fino alla Stazione Indren 3260 metri. Il ritorno avviene sullo stesso percorso, per uno sviluppo totale di 22 chilometri e di 4000 metri di dislivello fra salita e discesa.