Morta Grazia Borgese: lutto a Borgosesia per “Lella”

Morta Grazia Borgese a soli 62 anni. Lascia un vuoto in città e in particolare nel mondo del Carnevale.

Morta Grazia Borgese sabato mattina

Ha lottato duramente, fino all’ultimo, contro la malattia. Ma purtroppo non ce l’ha fatta. Grazia “Lella” Borgese è mancata a 62 anni, sabato mattina nella sua abitazione. La donna si era trasferita a Borgosesia otto anni fa, dopo aver conosciuto Daniele Soprani con cui si è sposata nel settembre dello scorso anno. Collaborava con il comitato carnevale, dando il proprio appoggio in occasione delle feste e della sagra di San Peru.

L’ingresso nel mondo del Carnevale

Nata il 26 febbraio del 1956 a Reggio Calabria, si era trasferita giovanissima con la famiglia a Magenta. Conosciuto Soprani, si è spostata a Borgosesia: «Era una donna solare, divertente, ottimista – la ricorda il marito -. Appena ha messo piede in città è riuscita a creare legami che presto sono diventati molto forti». Lella Borgese si è avvicinata al comitato carnevale cittadino, di cui il marito è vice presidente: «Nonostante per lei fosse un mondo del tutto nuovo, si è inserita subito – continua Soprani -. Le piaceva stare in compagnia, divertirsi e fare festa. E’ sempre stata presente e disponibile a dare una mano durante le feste organizzate dal comitato».

Un’indole solare

Quando è arrivata in Valsesia, Lella Borgese era da poco andata in pensione dopo aver gestito con la sorella Giusy una ditta specializzata in tendaggi e rivestimenti. Il carattere solare ha accompagnato Borgese fino agli ultimi giorni: «Era incredibile la sua forza, non voleva che nessuno fosse a conoscenza dei suoi problemi di salute e che si preoccupasse per lei – conclude il marito -. Stava già organizzando le prossime vacanze estive. Ancora una decina di giorni fa, le è stata organizzata una festa per il suo compleanno e si è divertita moltissimo».