Morto Pierangelo Corbellini, ex sindaco di Cavaglio d’Agogna

Morto Pierangelo Corbellini, ex sindaco leghista di Cavaglio d’Agogna. Nel 2014, come consigliere di opposizione, propose una mozione in cui chiedeva di espellere dall’Italia i cittadini indiani.

Morto Pierangelo Corbellini: per due volte fu eletto sindaco di Cavaglio d’Agogna

Lutto a Cavaglio d’Agogna: è morto a 66 anni l’ex sindaco Pierangelo Corbellini, eletto alla guida del paese nel 1997 e poi ancora nel 2001. In entrambi in casi però non potè concludere il mandato: il Comune venne commissariato per le dimissioni di alcuni consiglieri della sua maggioranza. Fece molto discutere una sua mozione presentata in consiglio nel 2014, quando era in minoranza: propose di espellere dall’Italia i cittadini indiani come “ritorsione” al fatto che i due marò erano sotto processo. Di professione faceva l’agente di commercio. Lascia due figlie.