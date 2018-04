Nico Valsesia, nuova sfida dal mare alla Capanna Margherita

Nico Valsesia firma una nuova impresa dal mare alla Margherita.

Nico Valsesia lancia la sfida

Il nuovo progetto di Nico Valsesia è un mix di mare e montagna. L’atleta di Borgomanero firma l’impresa “Frome zero to” per andare alla conquista del monte Rosa. Domani partirà da Genova Voltri alle 9 in bici, direzione Gressoney. In totale 240 chilometri fino in località Staffal. Poi da lì inizierà a camminare alla conquista della Capanna Margherita calzando pelli di foca. Il tutto dovrà essere portato a termine entro un termine stabilito.