Operazione senza cicatrici contro il tumore

Operazione senza cicatrici per rimuovere una massa tumorale. Innovativo intervento chirurgico all’ospedale Molinette di Torino.

Operazione senza cicatrici alle Molinette

Un intervento chirurgico ad alta tecnologia all’ospedale Molinette di Torino. Un uomo di 80 anni è stato sottoposto all’asportazione di un tumore al retto attraverso l’utilizzo di un robot. Il robot, battezzato “Flex Robotic”, è un macchinario di ultima generazione. Permette di operare in endoscopia ed eseguire una rimozione totale del tumore per poi ripristinare l’integrità del colon.

Un caso unico in Europa

Questo tipo di intervento permette di evitare cicatrici e di dovere ricorrere alla colostomia. Quello delle Molinette è l’unico centro al di fuori degli Usa, “paese di provenienza” del robot, a utilizzare questo strumento. Per questo motivo è stato identificato come Centro europeo di riferimento per lo sviluppo clinico di tale tecnologia.