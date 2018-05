Oratorio Doccio pulisce il paese: tolti 12 sacchi di rifiuti. L’iniziativa è stata proposta pochi giorni fa.

Oratorio Doccio pulisce il paese

Una trentina di frazionisti si sono messi al servizio della collettività ripulendo le vie del paese e le strade periferiche, un’attività che viene proposta a cadenza annuale.

L’iniziativa

«Nel complesso sono stati recuperati dodici sacchi di rifiuti – fa il punto Pierangelo Perincioli, consigliere comunale e presidente dei Terrieri di Doccio -. Per la gran parte si tratta di cartacce e bottiglie, almeno una cinquantina quelle di vetro, ai bordi delle principali strade. Abbiamo trovato sacchetti pieni di immondizia, altri con calcinacci, o ancora filtri per auto. C’è chi ha abbandonato barattoli di vernice, con tutto l’occorrente per tinteggiare, e abbiamo trovato anche una carta di credito che abbiamo consegnato ai vigili urbani. Purtroppo, ancora una volta, è stato trovato tanto materiale, soprattutto a lato della strada che porta a Locarno e della provinciale, che conferma come sia ancora alto il grado di inciviltà di alcune persone».