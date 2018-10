Ospedale Borgosesia diagnosi più accurate col nuovo ecografo

Ospedale Borgosesia diagnosi migliori con l’ecografo multidisciplinare di ultima generazione. Una strumentazione sempre più indispensabile nella gestione dei pazienti ricoverati nei reparti di medicina interna e nei dipartimenti di emergenza

Ospedale Borgosesia diagnosi migliori grazie alla nuova apparecchiatura

Una nuova apparecchiatura diagnostica a servizio dell’ospedale di Borgosesia. E’ stato consegnato alla struttura di medicina generale un ecografo multidisciplinare di ultima generazione. Una strumentazione sempre più indispensabile nella gestione dei pazienti ricoverati nei reparti di medicina interna e nei dipartimenti di emergenza. L’ecografo che ha fatto il suo ingresso al “Santi Pietro e Paolo” è posto su carrello in modo tale da essere utilizzato direttamente al letto del paziente “bedside” durante il giro visita e in caso di urgenze. La strumentazione è dotata di un monitor da 19 pollici ad alta risoluzione, che consente una doppia visualizzazione in tempo reale di immagini. Inoltre, grazie allo zoom digitale, l’apparecchiatura permette di regolare i parametri di immagine sia in tempo reale, sia da archivio. La struttura di medicina generale dell’ospedale di Borgosesia, con 30 posti letto per pazienti acuti, sta sempre più crescendo in operatività e nei primi nove mesi del 2018 ha registrato 759 ricoveri ordinari.