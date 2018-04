Padre Matteo Borroni da cinque anni a Quarona

Padre Matteo Borroni da cinque anni guida la parrocchia di Quarona: originario di Stresa, è arrivato il 28 aprile 2012.

Padre Matteo Borroni ordinato lo stesso giorno di don Roberto Collarini

“Oggi sono cinque anni che sono a Quarona come parroco e ringrazio il Signore”. E’ il post pubblicato questa mattina da padre Matteo Borroni, che dal 28 aprile 2013 guida la comunità cristiana di Quarona. Nativo di Stresa, nel 1991, a 24 anni, è diventato sacerdote. Ed è entrato a far parte della congregazione dei Padri Oblati dei Santi Gaudenzio e Carlo, Missionari di Maria. E’ stato ordinato lo stesso giorno in cui diventarono preti anche anche don Roberto Collarini (attuale previsto di Varallo) e don Gianfermo Nicolini (suo predecessore).

Dall’altare ai social

Molto attivo sui social network, padre Matteo ha rinnovato in questi anni la chiesa parrocchiale, e si appresta il prossimo fine settimana a benedire la statua della Beata Panacea che verrà posata in una delle rotonde di Quarona. “Il mio compito – si legge ancora nel post apparso stamane – è quello di portare Gesù nel cuore delle persone ed è la cosa più bella che si possa fare, poiché vuol dire portare Amore, Pace e Speranza”.