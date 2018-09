Pensione per Leonardo: 37 anni in municipio a Cavallirio

Pensione per Leonardo Andreini, memoria storica del Comune di Cavallirio.

Pensione per Leonardo Andreini

Ha lavorato al pubblico per 43 anni, agli sportelli di vari Comuni, trascorrendo gli ultimi 37 a Cavallirio. Ora si gode ora il meritato riposo: va in pensione Leonardo Andreini, originario di Maggiora e storico dipendente del Comune di Cavallirio. Responsabile del servizio economico-finanziario, ha trascorso al servizio del paese ben 37 anni. Classe 1953, si affacciò al mondo del lavoro con progetti ben diversi: «Sono un perito aeronautico – spiega – ed ero stato ammesso all’Accademia, superando tutte le prove. Ma il destino ha voluto che non entrassi: ero nella graduatoria tra i primi 120, ma quell’anno presero solo i primi 80».

I primi lavori

Cambiò dunque strada, entrando in servizio a Maggiora. Lavorò quindi a Briga, Gargallo e Bolzano Novarese, per poi approdare, nel 1981, a Cavallirio. Qui si è occupato di diverse mansioni, come era abbastanza diffuso prima che i ruoli si specializzassero: dall’anagrafe all’ufficio tecnico, per poi concludere nella ragioneria. Nella sua carriera ha visto avvicendarsi ben quattro sindaci: dapprima Pompilio Gallina poi, dal 1985 fino al 2004, Guido Gallina, per passare quindi alle due legislature di Alessio Ioppa, dal 2004 al 2014. La pensione è arrivata con l’amministrazione di Vito D’Aguanno.

La pensione

Ora Andreini si prepara a godersi un po’ di tempo libero: si dedicherà allo sci, alla montagna e alla sua vigna. Si sta inoltre interessando per praticare volontariato. «Vorrei ringraziare tutti – conclude – l’amministrazione, i miei compagni storici di lavoro, di cui ora due sono in pensione, e la cittadinanza, perché mi hanno sempre supportato».