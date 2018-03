Petardi vietati, fuochi permessi: lettore critica le ordinanze di Borgosesia

Petardi vietati, fuochi permessi a Borgosesia: la lettera di un lettore. Eraldo Velatta scrive le sue considerazioni in merito alla ordinanze di Borgosesia.

Petardi vietati, fuochi ammessi: la lettera

«Nell’imminenza delle feste di fine anno era stato reso noto, anche attraverso organi di informazione, che il Comune di Borgosesia avrebbe vietato i fuochi d’artificio e ogni altro genere di sparo di petardi e oggetti simili in occasione della notte di San Silvestro. Provvedimento che, a detta dei promotori, avrebbe avuto lo scopo di tutelare gli animali domestici, in particolare cani e gatti, dagli assordanti rumori provocati dai fuochi. In effetti, al di là di poche eccezioni, la tranquiliità di cani e gatti a San Silvestro è stata rispettata.

Non così invece in occasione dell’ultimo spettacolo di carnevale con i fuochi d’artificio che a Borgosesia hanno lacerato per una ventina di minuti il silenzio della serata del Mercu Scurot, durante i quali la totalità degli animali domestici ne è uscita impaurita e frastornata. Perchè nessuno, in occasione dello spettacolo pirotecnico, ha pensato ai disagi e alle apprensioni cui venivano sottoposti troppi amici a quattro zampe? A Capodanno si, a carnevale no: dov’è la coerenza?».

Eraldo Velatta

Foto d’archivio