Piogge in arrivo, a tratti anche abbondanti | Meteo Valsesia

Piogge in arrivo: la Protezione civile ha diramato l’allarme giallo per tutta la parte del Nord Piemonte. Attenzione soprattutto in serata e nella notte.

Piogge in arrivo, tanta acqua soprattutto di sera

Sarà una domenica di pioggia, secondo la maggior parte dei meteorologi. Piogge che in qualche area potrebbero essere anche parecchio intense, tant’è che la Protezione civile ha diramato l’allarme giallo per tutta la parte settentrionale del Piemonte. Le precipitazioni dovrebbero intensificarsi soprattutto verso sera e nella notte.

Per un po’ niente sole

Le precipitazioni di oggi inaugurano un inizio settimana di maltempo: domani è attesa pioggia soprattutto nel pomeriggio, martedì e mercoledì tempo nuvoloso alternato a piovaschi, giovedì si comincerà a vedere un diradamento della perturbazione.