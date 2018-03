Pipì in piazza costa una multa di 3mila euro

Pipì in piazza costa cara: un uomo multato di oltre 3mila euro perché urinava in centro a Biella

Fare il bisognino in piazza costa caro: se viene considerato atto osceno in luogo pubblico la sanzione è di 3300 euro. Ne sa qualcosa un uomo di origini romene di 52 anni che l’altro giorno non ha resistito allo stimolo e l’ha fatta in piazza Vittorio Veneto a Biella. Erano le prime ore della sera, e per sua sfortuna è stato visto dai carabinieri che stavano pattugliando la zona. Visto che l’atto è stato considerato un’oscenità in luogo pubblico, i militari gli hanno notificato una sanzione di 3300 euro. Anche se lui si era giustificato dicendo che nessun bar l’aveva fatto entrare per poter espletare…