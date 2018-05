Piscina Ghemme per 15mila euro si affitta tutta l’estate. E’ partita la corsa contro il tempo per trovare un gestore per l’impianto.

Piscina Ghemme si affitta per 15mila euro tutta l’estate

Dopo l’indagine di mercato, nei giorni scorsi l’amministrazione della città del vino ha approvato il nuovo capitolato d’appalto, che prevede (per il periodo dall’1 giugno al 30 settembre) un canone di 15mila euro più Iva, da cui andranno detratti i soldi per l’acquisto di due motori per le vasche, di un motore per l’utilizzo della scivolo e di circa 35 metri di griglie in polietilene da posizionare attorno alle vasche, per un importo stimato di 4.150 euro. Alcune di queste attrezzature erano state rubate proprio l’estate scorsa durate un blitz notturno.

Il capitolato d’appalto prevede anche la possibilità per chi presenterà l’offerta migliore e sarà giudicato idoneo alla gestione della piscina scoperta, potrà chiedere (entro il 10 settembre) la proroga anche per la stagione estiva del 2019, dopo parere favorevole dell’amministrazione comunale.

Maggiori informazioni

Tutte le modalità di partecipazioni e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito Internet del Comune di Ghemme.