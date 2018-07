Pizza regalo? Troppo piccola: la tira in faccia al benefattore

Pizza regalo? Troppo piccola: il beneficiario non gradisce l’omaggio e la tira in faccia al benefattore. E’ accaduto in una panetteria di Torrazza Piemonte, nella cintura metropolitana di Torino.

Aveva fame, entra in un negozio. Un cliente impietosito gli fa impacchettare un trancio di pizza. Ma lui non gradisce perché è troppo poco: e tira il pacchetto in faccia al suo benefattore. Ne dà notizia lanuovaperiferia.it. Il protagonista dell’episodio è un egiziano di 22 anni, da qualche tempo domiciliato a Novara. Era entrato nella panetteria “Russo” di via Mazzini a Torrazza, e senza curarsi della presenza di altre persone inizia a chiedere insistentemente da mangiare. Impietosito, un cliente si offre di comprargli un pezzo di pizza, subito incartata e consegnata. Alla vista del pacchetto, però, una reazione che lascia tutti senza parole: «La pizza è troppo piccola, io voglio l’altra», parole seguite dal lancio del trancio in faccia a chi glielo aveva appena regalato.

E una seconda pizza finisce sul pavimento

Per evitare guai, un altro presente decide di comprare la pizza scelta dall’egiziano, ma anche in questo caso il pacchetto vola sul pavimento. Spaventata, la commessa decide di proteggere la cassa, e mentre l’egiziano esce dal negozio qualcuno chiede l’intervento del 112.