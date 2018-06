Ponte Aranco ladri di vasi di fiori

Ponte Aranco ladri rubano vasi di fiori che erano appena stati collocati. Si spera di poter individuare i vandali grazie alle tetecamere

Ponte Aranco ladri di nuovo in azione: spariti i vasi di fiori

Non è certo la prima volta che accade. Sul ponte di Aranco l’altro giorno sono nuovamente spariti alcuni vasi di fiori collocati dal Comune per abbellire uno degli accesso al centro cittadino. Erano da poco stati sostituiti e qualcuno ha pensato bene di portarseli via. Molti cittadini hanno notato e segnalato sui social l’accaduto. A confermare il furto delle piantine anche il sindaco Paolo Tiramani che ha ricordato come la zona sia sotto il controllo delle telecamere. C’è dunque la possibilità che i responsabili possano essere individuati.