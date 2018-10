Ponzone saluta Gian Carlo, morto dopo l’incidente

Ponzone saluta Gian Carlo Preti: domani (sabato) pomeriggio a Ponzone il funerale dell’uomo morto dopo l’incidente a Masserano.

Ponzone saluta Gian Carlo una settimana dopo il terribile incidente

Si celebra domani pomeriggio (sabato) alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ponzone il funerale di Gian Carlo Preti, motociclista 70enne che una settimana fa era rimasto coinvolto in un drammatico incidente sulla provinciale tra Masserano e Gattinara. Nessuna manovra avventata, da parte sua: voleva soltanto svoltare verso la pompa di benzina quando è rimasto coinvolto nell’impatto. Nel rallentare, era stato infatti tamponato da un’auto e poi travolto da un’altra, mentre cercava appunto di svoltare verso l’area di servizio. Sul posto i sanitari avevano cercato in tutti i modi di recuperarlo praticandogli il massaggio cardiaco, poi la corsa al “Maggiore” di Novara con l’elisoccorso dove è morto. Le sue condizioni erano disperate: e ha cessato di vivere due giorni dopo nonostante le cure dei sanitari.

Volto noto nel mondo del settore tessile

Originario di Ponzone dove aveva sempre vissuto con la famiglia, Preti aveva lavorato a lungo come commerciante nel settore tessile con aziende della zona e del Biellese. Da qualche anno era andato in pensione per dedicarsi alla sua passione, la moto. La notizia della sua morte lascia un grande vuoto tra gli amici di Trivero.