Nuovo pulmino per l’assistenza a Gattinara. New entry nel parco mezzi del consorzio socio assistenziale di viale Marconi.

Nuovo pulmino per il consorzio

Il mezzo a nove posti sarà utilizzato per il trasporto delle persone assistite dal consorzio Casa. Il veicolo è costato circa 30mila euro e sarà destinato in particolare al trasporto dei ragazzi disabili al centro diurno di Serravalle. Qui, infatti, si svolgono attività formative e ludiche per i ragazzi con varie problematiche. Inoltre il nuovo autoveicolo sarà utilizzato anche per trasportare le persone che devono fare delle visite nei vari ospedali e sbrigare delle pratiche in uffici o in città, in caso di spostamenti di più persone contemporaneamente. Per gli spostamenti ordinari, invece, il consorzio socio assistenziale Casa dispone già di un parco auto in dotazione alle assistenti sociali che svolgono il loro servizio anchea domicilio.