Punto nascite Borgosesia attività sospesa da mezzanotte. In un comunicato l’Asl di Vercelli fa sapere che non sono pervenute proposte per affidare tramite gara l’assistenza medica pediatrica e ostetrico ginecologica.

Punto nascite Borgosesia attività sospesa da mezzanotte

Dopo la mobilitazione di pochi giorni fa di alcuni amministratori valsesiani, e l’incontro con l’Asl, torna la preoccupazione in merito alla situazione del punto nascite all’ospedale Santi Pietro e Paolo. In una nota l’Asl ha infatti fatto sapere che non sono arrivate offerte idonee per affidare tramite gara l’assistenza medica pediatrica e ostetrico ginecologica. L’ente fa sapere che dalla mezzanotte di oggi ci sarà la sospensione temporanea delle attività per quanto riguarda il punto nascite. E’ fissato comunque un incontro per venerdì per cercare altre soluzioni.