Quarona premiati tre allievi di Danzarte

Quarona premiati gli allievi della scuola “Danzarte” a Salsomaggiore.

Esperienza da ricordare per alcuni allievi della scuola “Danzarte” di Quarona. I ragazzi sono stati protagonisti di uno stage di alto livello a Salsomaggiore Terme. E oltre a potersi confrontare al cospetto di ballerini di fama internazionale hanno anche ottenuto borse di studio per proseguire i loro percorsi formativi. Nei giorni scorsi un gruppo di ballerini valsesiani ha avuto l’opportunità di partecipare a un programma formativo nella cittadina in provincia di Parma.

I professionisti

«Si è trattato di una vacanza studio – spiega Jula Cagnoli, direttrice artistica della scuola di Quarona -. Le ragazze hanno avuto modo di essere seguite da professionisti che lavorano in ambienti importanti, tra cui Jua Henriquez, ballerino della compagnia di Bejart che è tra le realtà più importanti al mondo e Guy Salim nel cast del musical Cats di Londra».

Borse di studio

Nel corso della permanenza a Salsomaggiore alcuni partecipanti hanno ottenuto borse di studio. «Durante l’esperienza gli insegnanti notano i giovani che si sono distinti per particolari qualità e per impegno e danno loro un riconoscimento – prosegue Cagnoli -. Della nostra scuola sono stati premiati Emma Bertoncini, Rebecca Minaroli e Christian Flori. Inoltre tra gli ex alunni di “Danzarte” sono stati insigniti di un riconoscimento anche Simone Di Filippo, Giulia Dell’Antone e Aurora Costa. Questi ultimi tre sono stati ammessi alla scuola ad alta formazione “Professione Danza Parma”». Mentre alcuni giovani si preparano per una nuova esperienza artistica, altri studenti di “Danzarte” hanno cominciato il periodo delle vacanze: «Questa settimana abbiamo concluso le attività – conclude la direttrice artistica della scuola -. Riprenderemo i corsi a settembre».