Quarona Teatro Festival: cinque in sfida

Quarona Teatro Festival: cinque gli artisti e le compagnie ammesse alla seconda edizione del concorso indetto dal Comune

Quarona Teatro Festival: sabato sera allo Sterna la finale

Sono cinque gli artisti e le compagnie ammessi alla finale del “Quarona Teatro Festival”, la seconda edizione del concorso indetto dal Comune nell’ambito di “QuaronAteatro”. La serata conclusiva sarà sabato 24 marzo a salone Sterna, a partire dalle 21. Ammessi alla prova finale sono l’associazione culturale “Circo e teatro Dimidimitri” di Novara con il corto teatrale “Chez Dimi” estratto dallo spettacolo omonimo già rappresentato in Italia e all’estero; Gianluca Faziotti di Borgosesia con il monologo “Le traumà nouvelle” di cui è attore e autore sia per testo che musica; la compagnia teatrale “La Civetta” di Borgosesia con “One for the road” studio in improvvisazione; la compagnia teatrale “I Carlini” di Quarona con “Tutta colpa del tacchino”; e Annalisa Carru di Quarona con “Storie di Antigone e Cassandra” tratto da “Il paradiso delle ribelli”. L’anno scorso la manifestazione culturale andò molto bene.

La giuria assegnerà tre premi

La giuria assegnerà tre premi: al primo classificato andranno 500 euro e la possibilità di esibizione nella prossima stagione, al secondo 300 euro e pure la possibilità di esibizione, al terzo la sola possibilità di esibizione. In aggiunta sarà assegnato il “Premio della critica” attraverso il voto di una giuria di esperti del settore. Il concorso rientra nella stagione “QuaronAteatro” il cui cartellone prevede ancora tre date ad aprile e maggio (con Roberta Correale, il Veliero e Daniele Conserva). Direttore artistico del “Teatro festival” è Costanza Daffara, che da vent’anni tiene corsi di laboratorio teatrale nelle scuole superiori della provincia, affiancando all’attività di attrice, regista e coreografa.