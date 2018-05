Romagnano basta allagamenti in via Chioso Bini

Romagnano basta allagamenti, per questo sono stati programmati lavori di sistemazione della rete idrica in via Chioso Bini

Era previsto per lunedì l’inizio dei lavori per la sistemazione della rete idrica in via Chioso Bini e nelle strade circostanti a Romagnano. Si tratta di un intervento effettuato dalla società di gestione Acqua Novara Vco destinato a risolvere i problemi di “allagamento” nelle cantine situate lungo quelle strade. «Abbiamo sollecitato l’intervento – spiega il sindaco Cristina Baraggioni – in quanto si verificavano, soprattutto in un’abitazione, pesanti infiltrazioni di acque chiare. I lavori saranno risolutivi». «I tecnici di Acqua Novara Vco rifaranno tutto il pezzo di fognatura – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giancarlo Medina – si tratta di un centinaio di metri di strada che sarà interessata alle operazioni». I lavori sono affidati alla ditta De Giuliani e i tratti interessati saranno via Chioso Bini e l’incrocio con le vie Trinchieri e XXV Aprile. I cantieri si chiuderanno domani, venerdì 18 aprile. Vietato il transito veicolare e quello pedonale della zona, poi da lunedì 21 maggio i lavori interesseranno solo via Chioso Bini con cantieri mobili; in questa fase sarà garantito l’accesso pedonale alle abitazioni. Alcuni parcheggi di via Mira D’Ercole saranno occupati dalla ditta per l’alloggiamento della baracca di cantiere e il deposito di materiali. I lavori avranno indicativamente una durata di 60 giorni. Le asfaltature definitive verranno eseguite dopo un periodo di assestamento degli scavi.