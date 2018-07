Romagnano campo da tennis recuperato dai volontari

Romagnano campo da tennis a nuova vita grazie al lavoro di un gruppo di appassionati volontari.

Passione e volontariato hanno riportato a nuova vita il campo da tennis di Romagnano, che ora ha al suo interno addirittura un piccolo museo. Negli ultimi anni, infatti, un gruppo di appassionati di tennis romagnanesi ha preso in gestione la struttura e si è preso cura del campo comunale in cui giocano, che in precedenza era rimasto in disuso. «L’abbiamo innanzitutto reso agibile a livello del terreno di gioco – racconta Mauro Agarla, che con altri due volontari si è occupato della struttura – ma abbiamo poi sistemato anche le parti circostanti, che non si trovavano più in buone condizioni».

Il museo

Nel corso degli anni, grazie in particolare ai tre volontari, già in pensione, che hanno dedicato il loro tempo al campo, sono stati intonacati i muri, ridipinte le pareti e sistemati gli spogliatoi. Una curiosità: negli spogliatoi è stato allestito anche un piccolo “museo del tennis”. Sono state esposte, infatti, sedici racchette di una volta, ancora realizzate in legno. «Quello che viene incassato dalla gestione, viene investito in manutenzione e abbellimento – prosegue Agarla – non c’è infatti scopo di lucro». E un campo da tennis richiede una manutenzione significativa: «Il campo è grande e gli interventi da fare sono numerosi – sottolinea Agarla – si spende già molto solo per la terra necessaria. Occorre anche dedicare una buona quantità di tempo per mantenere la struttura in buono stato».

I giocatori

Attualmente il gruppo è composto da sette persone. I gestori offrono la possibilità di sottoscrivere una tessera, al costo di 10 euro, per avere uno sconto sulla tariffa per l’utilizzo del campo: se generalmente è di 15 euro all’ora, scende a 12. Inoltre, per i genitori o i nonni che vogliono giocare insieme ai figli o ai nipoti, c’è la possibilità di avere uno sconto fino a metà prezzo. «Prevediamo questo genere di agevolazioni – spiega Agarla – per incentivare il gioco del tennis». Il campo comunale, dunque, può anche diventare il luogo dove scoprire o coltivare la passione per questo sport, che in Italia ha annoverato e continua a sfornare diversi campioni.