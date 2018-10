Romagnano premiato con 400mila euro per la scuola dell’infanzia. La struttura sarà coinvolta in lavori di riqualificazione energetica.

«Con questo intervento – afferma l’assessore Alessandro Carini – Romagnano avrà una scuola moderna e ai romagnanesi non costerà un euro. Il nostro obiettivo era partire con i lavori già quest’anno, ma la conferma del contributo è arrivata solo qualche settimana fa, anche se era attesa a gennaio. Per motivi di bilancio infatti la Regione ha potuto sbloccare il contributo solo in questo periodo. L’intervento porterà inoltre un notevole risparmio nella casse comunali in merito ai costi di gestione. Questo è il risultato di un lavoro, che magari non si è visto, consistito nel cercare risorse da investire sul futuro e nella capacità di ottenerli. Non ci siamo fermati a questo e spero tra qualche mese di dare altre buone notizie per le nostre scuole».

Il progetto prevede una serie di interventi di efficientamento energetico volti a migliorare il livello di comfort all’interno degli spazi di gioco e ad incrementare le prestazioni degli impianti a servizio dell’edificio. Le operazioni partiranno il prossimo luglio.