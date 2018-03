Rossa strada per le frazioni alte dopo 40 anni di attesa

Rossa strada per le frazioni alte. Si sta completando la fase di individuazione della ditta che realizzerà la pista agro-silvo-pastorale di avvicinamento alle sorgenti passando dalla frazione Montata.

L’amministrazione comunale di Rossa con l’appoggio dell’ Unione Montana Valsesia sta concludendo la fase di affido dei lavori. Gli interventi in programma porteranno alla realizzazione di un percorso che avvicinerà Montata, Piana e Rainero alla strada provinciale. Il costo dell’opera è di circa 90mila euro ed è totalmente finanziata tramite fondi Ato.

«Grazie a chi ha creduto nel progetto»

Alex Rotta, sindaco del paese, sottolinea: «Un particolare ringraziamento va a chi ha creduto in questa iniziativa attesa da oltre 40 anni nel nostro Comune, ma che purtroppo, nonostante le varie amministrazioni succedutesi la abbiano inserita nei rispettivi programmi elettorali, nessuno a parte l’amministrazione Defilippi, per varie ragioni era riuscito a concretizzare la promessa fatta agli elettori. Quindi oltre a ringraziare Marco Defilippi e la sua amministrazione, un doveroso ringraziamento va all’Unione montana Valsesia che ancora una volta ha dimostrato quanto questo ente sia fondamentale per aiutare ad individuare risorse per realizzare opere a difesa del territorio montano».