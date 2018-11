Sacchetti per cani: a Borgosesia c’è chi svuota il contenitore

Sacchetti per cani: a Borgosesia c’è chi cerca di prenderne a mazzi, danneggiando gli altri e svuotando il contenitore.

Sacchetti per cani: forse non tutti hanno capito a che cosa servono…

Il problema è risaputo: non tutti sembrano aver capito bene che i sacchetti per raccogliere i bisogni dei cani vanno presi dai distributori uno alla volta, due al massimo se si esce dall’area urbana. Invece c’è chi ne fa scorta, non si capisce bene se per un motivo specifico o semplicemente per vandalismo. Eppure l’uso corretto dovrebbe essere chiaro. Un post pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Borgosesia se” ha dato il via a una nuova serie di critiche a chi non usa correttamente il servizio. «Volevo fare i complimenti – si legge nel post – all’incivile che ha cercato di portarsi via tutto il blocco dei sacchetti per il cane, ma non riuscendo, se n’è portati via solo tre o quattro, lasciando gli altri mezzi strappati… Bravo, sei un genio». Un caso che evidentemente in città è tutt’altro che isolato. Il problema è che poi si rischia che i padroni ligi alle regole non trovino più sacchetti quando servono.