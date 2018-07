Sagra alpina Gattinara ricordando Romeo. Da domani a domenica alla torre delle Castelle torna la manifestazione targata penne nere.

«Poche settimane fa Romeo è andato avanti – dice Flavio Travaini, segretario delle penne nere cittadine -; ci è venuta a mancare una persona cara, e la tristezza che proviamo per la sua assenza, inevitabilmente, un po’ si farà sentire nei giorni della sagra, che a lui è dedicata. La nostra speranza, tuttavia, è che la manifestazione sia partecipata e che tante persone vengano a trovarci per omaggiare il nostro grande amico».

Programma eventi

Venerdì 27 alle 18 apertura dei festeggiamenti e tutti a tavola per gustare le specialità locali. Sabato 28 dalle 13 pranzo offerto dal gruppo alpini ai ragazzi diversamente abili e ai loro accompagnatori, seguirà pomeriggio in allegria e dalle 19 si ritorna a tavola in onore alle proposte degli chef. Domenica 29, giornata ufficiale dell’evento, alle 10 ritrovo di gruppi e autorità al piazzale della torre, alzabandiera e interventi. Alle 11.45 comincerà la messa alla Madonna delle Nevi, deposizione poi della corona di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre. Alle 13 via al pranzo su prenotazione e a seguire un altro pomeriggio in allegria alpina, alle 19 riapertura del servizio di ristorazione. A mezzanotte ammainabandiera e chiusura dei festeggiamenti.