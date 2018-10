Sapori autunnali a Ghemme con le associazioni | Le foto

Sapori autunnali in festa a Ghemme, malgrado il maltempo.

Sapori autunnali sotto la pioggia

Il meteo non ha voluto collaborare alla riuscita della festa. Ma i ghemmesi e le associazioni che avevano messo a punto la tradizionale festa dedicata ai sapori stagionali non si sono persi d’animo e si sono ingegnati per mantenere vivo l’evento.

Fai scorrere le immagini per vedere tutte le fotografie

Al chiuso

Si sarebbe dovuta svolgere all’aperto, ma a causa della pioggia caduta nel fine settimana, i partecipanti hanno trovato riparo in alcuni spazi coperti messi a disposizione dalla Pro loco, che ha tirato le fila della manifestazione. Riveduto e corretto all’ultimo momento anche il programma: dopo gli aperitivi mattutini e l’esibizione de “I brigliesciolte” i Rancieri hanno preparato la polenta e le saracche da “asporto”, mentre il Cai ha fatto cuocere la caldarroste nel cortile dell’ippocastano e le ha distribuite in Barciocca.