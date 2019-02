Sartorie di Pray e Serravalle al Festival di Sanremo

Sartorie di Pray e Serravalle hanno sfilato davanti al Casinò di Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana.

Sartorie di Pray e Serravalle a Sanremo

«E’ stata sicuramente una bella vetrina – commenta Angela Maltese -. Ho aderito al progetto della Confartigianato per portare i miei modelli a un grande evento. In questi mesi ho lavorato su manichini, l’organizzazione mi ha dato le misure delle ragazze e ho così iniziato a creare». Una vetrina importante per la stilista che ha il suo negozio di sartoria a Pray e che aprirà una boutique anche a Trivero in Valdilana. Non è il primo veneto mondano a cui Maltese prende parte, già due anni fa la sarta aveva partecipato a un festival in Cina. Quella di sabato 9 febbraio è stata una grande occasione di visibilità per le imprese sartoriali piemontesi: oltre alla Sartoria Maltese Angela di Pray, era presente Child srl di Serravalle Sesia di Davide e Franco Ferraro, la Sartoria Colpo di Maddalena Colpo in Pray e Viby di Biella di Violetta Manzo.