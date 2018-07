Scossa terremoto in Piemonte: molte chiamate ai vigili del fuoco

Scossa terremoto ieri in Piemonte: l’epicentro è stato registrato nel Cuneese. Numerose chiamate ai vigili del fuoco ma alla fine non ci sono stati danni.

Scossa di terremoto, la terra trema in Piemonte

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata in Piemonte. E’ stata registrata l’altro giorno con epicentro nel cuneese, in particolare nei pressi della Val Macra. La magnitudo è stata di 3,3. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o a cose. Numerose le chiamate che hanno ricevuto i vigili del fuoco da parte di cittadini preoccupati per quanto stava accadendo. Le linee telefoniche, dunque, per alcuni istanti sono andate letteralmente in tilt. Per fortuna, però, tutto si è risolto senza alcun problema rilevante, ma solo con un grosso spavento da parte dei residenti, che dopo avere sentito la terra tremare sono scesi in strada.