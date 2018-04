Serravalle aiuta San Martino: raccolti 8mila euro

Ammonta a circa 8mila euro la somma raccolta fino ad ora per i lavori di manutenzione della storica chiesa di San Martino di Serravalle. La raccolta fondi è partita nelle scorse settimane e fin da subito i serravallesi hanno dimostrato interesse per l’iniziativa. «Grazie ai contributi dei parrocchiani abbiamo raggiunto circa 8mila -spiega don Ambrogio Asei Dantoni, parroco del paese -. E’ sicuramente una bella cifra considerando il periodo in cui stiamo vivendo e tenendo anche presente che è passato solo qualche mese dalla serata di presentazione del progetto».

Per la conservazione e manutenzione sono necessari 78mila euro

Era novembre quando l’architetto Andrea Musano aveva illustrato alla popolazione gli interventi da realizzare nella struttura. «Non sappiamo ancora quando cominceranno le opere manutentive, ma penso che nell’arco di breve tempo inizieremo a vedere addetti al lavoro», prosegue il sacerdote. Per la conservazione e la manutenzione straordinaria della chiesa presente nel cimitero, a poca distanza dal santuario di Sant’Euseo, sono necessari 78mila euro. La fondazione Crt offrirà un contributo di 20mila euro ma sono necessari comunque altri fondi per riuscire a coprire le spese. «Se qualcuno volesse offrire il proprio contributo non dovrà far altro che rivolgersi a noi – sottolinea il sacerdote -. Ogni offerta sarà utile per la chiesa di San Martino».