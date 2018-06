Serravalle Consuelo terza nella categoria bikini

Serravalle Consuelo e Davide sono tesserati per il Team Sparta. Molto buone le loro prestazioni a livello nazionale ed europeo

Serravalle Consuelo terza

Consuelo Giusto e Davide Granelli, culturisti del Team Sparta di Serravalle, brillano a livello nazionale ed europeo. Giusto ha conquistato il quarto posto nelle “Bikini model over 35” e si è classificata sesta nella categoria “Bikini model -163 cm” al Trofeo nazionale guadagnando così l’accesso agli Europei dello scorso 10 giugno. In quest’ultimo appuntamento sportivo è arrivata terza nelle “Bikini model over 35” e quarta nelle “Bikini nodel -163 cm”. Granelli ha conquistato il quarto posto nella categoria “Hp -175 cm” al “Ms./Mr. Italia 2018 Federazione Wabba” a Rimini qualificandosi per i Mondiali dello scorso 16 giugno a Vicenza.