Serravalle miss Cias eletta Luigina Mondini

Sabato pomeriggio al Centro incontro anziani è stata eletta la “regina” del sodalizio. A ricevere coroncina, fascia e un mazzo di fiori è stata Mondini. La donna, 73 anni, di Borgosesia non è un volto nuovo al Cias. «Poco tempo fa, all’epifania ero stata eletta damigella della Miss Befana – spiega -. Sono contenta di questo nuovo riconoscimento, non me lo aspettavo. E’ da circa tre anni che frequento il Centro di Serravalle e mi trovo molto bene». Elette anche le damigelle che quest’anno sono: Daniela Rosa e Adriana Freguja. Entrambe di Serravalle. Rosa, 53 anni, è il primo anno che riceve un bouquet di fiori come damigella, mentre Freguja era stata eletta nel 2015 valletta della Miss Befana. La simpatica elezione è stata proposta al termine della tombola. La giornata si è conclusa con un apericena messo a disposizione dal sodalizio serravallese e la distribuzione di omaggi floreali alle signore.