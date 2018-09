Sizzano a tavola per “Salam e strachin” | Le foto

Sizzano a tavola con il tradizionale appuntamento di inizio settembre: “Salam, strachin e vin dal cuntadin” chiude l’estate.

Sizzano a tavola sabato sera

Malgrado il tempo incerto, i visitatori non hanno rinunciato a un’ultima cena in stile estivo: a Sizzano si è tenuto “Salam, strachin e vin dal cuntadin”, la manifestazione organizzata come sempre dalla Pro loco presieduta da Alberto Bianchi. I volontari dell’associazione turistica, viste le previsioni meteo, sabato hanno lavorato per allestire le tavolate sotto il tendone del oratorio in modo da permettere il regolare svolgimento della manifestazione.

Fai scorrere le immagini per vedere tutte le fotografie

Tutto esaurito

Rinviarla, del resto, sarebbe stato un peccato, visto che già giovedì sera sulla pagina Facebook era stato annunciato il “tutto esaurito”. E infatti a gustare il menù tipico delle Colline novaresi è arrivata tanta gente, da Sizzano, ma anche dai paesi vicini. Molti anche i giovanissimi che hanno portato allegria e divertimento durante la serata.