Sposi dell’anno a Ghemme una sola coppia

Sposi dell’anno a Ghemme, in chiesa si presenta una sola coppia

Una sola giovane coppia ha aderito l’altra settimana al tradizionale momento che la parrocchia di Ghemme riserva ai fidanzati che intendono sposarsi nell’anno da poco iniziato. All’appuntamento con don Piero Villa hanno partecipato Giuseppe Ciani e Barbara Milanesi. I due si sposeranno il prossimo 25 maggio e per questo hanno ricevuto una pergamena e un omaggio floreale. Quindi un caro augurio a loro da parte di tutta la comunità dei fedeli ghemmese. Ovviamente altre coppie si sposeranno nel corso dell’anno, magari però con rito civile. Di recente anche il Cavenago è stato autorizzato come location ai matrimoni non religiosi.